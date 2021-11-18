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Путин наградил орденом Дружбы главу МИД Венгрии

22:11
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград гражданам России и зарубежных государств. Ордена Дружба удостоен глава МИД Венгрии Петр Сиярто - за вклад в развитие отношений и сотрудничества двух стран, сообщает "ТВ Центр".

В числе награжденных и медики из российских регионов: отмечен большой вклад десятков специалистов в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

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