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Кремль предупредил Киев о близкой катастрофе

21:58
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Шагом в этом направлении станет попытка силового решения в Донбассе

Запад накачивает Украину натовским оружием. Это может вдохновить Киев на силовое решение конфликта в Донбассе – что станет шагом к очередной катастрофе, заявил пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков.
Песков: Россия не ведет никаких гибридных войн

"Все это вдохновляет горячие головы на Украине на то, чтобы думать о том, как бы в условиях пробуксовки минских договоренностей попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами, то есть сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы", - подчеркнул представитель Кремля в эфире Первого канала.

Песков обратил внимание на то, что военная инфраструктура НАТО продвигается в сторону российских границ. Для России это "красные линии", и Москва в ответ принимает достаточно решительные меры, которые отчетливо фиксируют ее оппоненты, заключил пресс-секретарь.

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