Байден протестировал электрический Hummer

Появилось видео поездки

Президент США Джо Байден в четверг прокатился на новом электрическом пикапе GMC Hummer, который оснащается тремя мощными электромоторами. Тест-драйв состоялся в рамках открытия новой фабрики General Motors в Детройте.

Во время поездки президент достаточно уверено управлял пикапом, несколько раз разгоняясь на автомобиле, несмотря на небольшие размеры площадки, где проходило тестирование.

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