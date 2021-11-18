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Байден протестировал электрический Hummer

22:49
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Появилось видео поездки

Президент США Джо Байден в четверг прокатился на новом электрическом пикапе GMC Hummer, который оснащается тремя мощными электромоторами. Тест-драйв состоялся в рамках открытия новой фабрики General Motors в Детройте.

Во время поездки президент достаточно уверено управлял пикапом, несколько раз разгоняясь на автомобиле, несмотря на небольшие размеры площадки, где проходило тестирование.

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Джо Байден протестировал электрический Hummer
Джо Байден протестировал электрический Hummer
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