Повышение МРОТ и прожиточного минимума коснется 16 миллионов россиян

Эти показатели на 2022 год увеличат выше инфляции
Как сообщила вице-премьера России Татьяна Голикова, повышенная индексация прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, которые в четверг анонсировал президент Владимир Путин, затронет порядка 16 миллионов граждан, передает РИА "Новости".
Ранее глава государства предложил увеличить эти показатели на 2022 год выше инфляции - на 8,6% вместо заложенных в проекте бюджета 2,5%. МРОТ составит 13890 рублей, прожиточный минимум - 12654 рубля.
От размера этих выплат зависят федеральная и региональная доплата к пенсии, практически все социальные пособия на детей, страховые выплаты по больничным листам, напомнила заместитель председателя правительства.
Она добавила, что рост показателей обеспечат за счет федерального бюджета, а также внебюджетных фондов и субъектов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram