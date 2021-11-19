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Повышение МРОТ и прожиточного минимума коснется 16 миллионов россиян

08:35
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Эти показатели на 2022 год увеличат выше инфляции

Как сообщила вице-премьера России Татьяна Голикова, повышенная индексация прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, которые в четверг анонсировал президент Владимир Путин, затронет порядка 16 миллионов граждан, передает РИА "Новости".
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Ранее глава государства предложил увеличить эти показатели на 2022 год выше инфляции - на 8,6% вместо заложенных в проекте бюджета 2,5%. МРОТ составит 13890 рублей, прожиточный минимум - 12654 рубля.

От размера этих выплат зависят федеральная и региональная доплата к пенсии, практически все социальные пособия на детей, страховые выплаты по больничным листам, напомнила заместитель председателя правительства.

Она добавила, что рост показателей обеспечат за счет федерального бюджета, а также внебюджетных фондов и субъектов.

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