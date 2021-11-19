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В США закрылся Координационный совет организаций российских соотечественников

08:35
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Из-за следственных мероприятий ФБР

Координационный совет организаций российских соотечественников в США выпустил заявление у себя на сайте, в котором говорится о приостановке деятельности.
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"Данное решение принято в связи с расследованием американских спецслужб, в результате которого на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР", - сказано в тексте.

Там также уточняется, что ряд членов КСОРС стали фигурантами расследования "о нарушениях законов об иностранных агентах", хотя совет никогда не вмешивался во внутриполитическую повестку США, не раздавал какие-либо гранты.

"Сложившаяся ситуация не только нарушает права соотечественников на поддержку связей с исторической родиной, но и создает неприемлемую атмосферу предвзятости и недоверия по отношению к русской общине", - добавили в КСОРС.

Посольство России в Вашингтоне выразило возмущение сложившейся ситуацией и потребовало от американской стороны прекратить преследование людей, входящих в российскую диаспору. 

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