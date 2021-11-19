При пожаре в Москве пострадала певица Марина Хлебникова

Причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем

Как передает ТАСС со ссылкой на источник, после пожара в Москве пострадала заслуженная артистка России Марина Хлебникова.

"Певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре и с ожогами была госпитализирована", - приводит сообщение агентство.

Согласно предварительной информации, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В пресс-службе столичного управления МЧС подтвердили факт пожара в доме 14 по Ратной улице. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. "Один спасенный при пожаре человек передан медикам", - добавили в ведомстве.

Певица и ведущая Марина Хлебникова известна широкой аудитории песнями "Чашка кофею" и "Солнышко мое, вставай!".

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