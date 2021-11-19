Мигрантов могут обязать тестироваться на ВИЧ

МВД подготовило проект приказа

Как следует из подготовленного МВД проекта приказа, на который ссылается ТАСС, трудовых мигрантов и прибывших в Россию на срок более 90 дней иностранных граждан могут обязать предоставлять медицинские документы об отсутствии у них ВИЧ-инфекции и наркозависимости.

Уточняется, что "настоящий приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года".

Представить документы иностранцы должны в течение 30 дней со дня истечения срока действия ранее выданных медицинских документов - в бумажной или электронной форме через "Единый портал государственных и муниципальных услуг".

В июле вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России снизилась смертность от злокачественных новообразований, туберкулеза и болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией.

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