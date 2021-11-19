Назван город-источник мошеннических звонков

Он располагается на территории Украины

Заместитель правления Сбера Станислав Кузнецов заявил в интервью газете "Известия", что доля мошеннических звонков из-за рубежа в России достигла 70%.

"Главный источник звонков - территория Украины, еще конкретнее - город Днепр, бывший Днепропетровск. Там большое количество русскоговорящей молодежи, а возможностей честного заработка, очевидно, не хватает", - отметил собеседник издания.

По его словам, количество мошеннических кол-центров в Днепре за последний год сократилось с 1000 до 150. Те же, что остались, пытаются использовать хитроумные схемы обмана.

Ранее Кузнецов рассказал, что попадающаяся на уловки телефонных мошенников аудитория помолодела. Большинство - это граждане в возрасте 35-40 лет. Мошенническим в России оказывается примерно каждый десятый звонок на телефонные номера.

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