В США назвали способ "гарантированного уничтожения "Северного потока — 2"

Это произойдет в случае полномасштабного вторжения России на Украину

Газопроводу "Северный поток — 2" грозит "гарантированное уничтожение" в случае полномасштабного вторжения России на Украину. Такое мнение выразил обозреватель Леонид Бершидский.

Журналист заявил, что если Россия предпримет полномасштабное наступление на Украину, "Северный поток — 2, безусловно, будет уничтожен. Также это приведет к подрыву "кропотливо выстроенных отношений" с Западом.

При этом "менее масштабная операция Москвы" сдвинула бы сроки запуска трубопровода, чем непременно воспользовался бы Вашингтон, выиграв время и получив "убедительные аргументы для своей почти проигранной на сегодня битвы с российским газопроводом", считает Бершидский.

Однако обозреватель Bloomberg заключил, что Россия не собирается "развязывать войну", поскольку заинтересована в экономическом сотрудничестве с Европой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что технологически трубопровод "Северный поток — 2" готов к запуску, все зависит от выполнения формальностей.

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