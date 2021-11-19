Стало известно, сколько россиян работают сверхурочно

42% респондентов перерабатывают более десяти часов в неделю

Свыше половины, 57%, участников опроса сервиса "Работа.ру" признались, что работают сверхурочно. Еще 43% опрошенных заявили, что не задерживаются на рабочем месте.

В ходе исследования 42% респондентов сообщили, что работают сверхурочно более десяти часов в неделю. 17% опрошенных перерабатывают до четырех часов в неделю. По 14% рассказали, что работают сверхурочно до шести и до восьми часов в неделю.

Каждый десятый (10%) респондент перерабатывает до двух часов в неделю. Только 3% опрошенных работают сверхурочно менее одного часа в неделю, сообщает RT.

Ранее опрос показал, что с начала 2021 года новую работу нашли около 36% россиян, еще 12% респондентов сообщили о смене профессии. 39% участников исследования планируют успеть сменить работу или профессию до конца этого года, а 13% опрошенных пока не планируют таких кардинальных перемен.

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