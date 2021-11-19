Более 50% привитых москвичей прошли ревакцинацию

Полтора миллиона человек в городе получили прививку более полугода назад

Половина жителей Москвы из числа ранее сделавших прививки от коронавирусной инфекции уже прошли ревакцинацию. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как уточнила заммэра, полтора миллиона человек в городе более полугода назад получили прививку, повторную прививку получили пока только 50%.

Ракова в эфире телеканала "Россия 24" подчеркнула необходимость прохождения ревакцинации.

Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург оценил безопасность многократной ревакцинации от коронавирусной инфекции. Он сообщил, что не было "абсолютно никаких" негативных последствий для организма.

При этом заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко опровергла сообщения о том, что со временем защита привившихся от коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V" резко ослабевает.

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