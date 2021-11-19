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Врач подсказала, как избежать тромбоза после COVID-19

09:20
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Главное - подвижный образ жизни

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала в беседе с каналом "Москва 24", что избежать тромбоза после коронавируса помогут обильное употребление воды и занятия спортом.
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"Не сидеть подолгу в одной позе, особенно за компьютером, потому что кровь стекает вниз и здесь случается ее застой в венах ног, следовательно, риск тромбообразования повышается", - отметила специалист.

При этом она предостерегла от приема разжижающих кровь препаратов в профилактических целях. Эти лекарства обладают побочными эффектами, их должны назначать врачи.

Переболевших Чернышова призвала не паниковать, но проявлять настороженность.

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