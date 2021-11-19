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Минздрав увеличил объемы поставок вакцин в регионы

08:30
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Дополнительные партии "Спутника V" и "Спутника Лайт" потребовались из-за роста темпов вакцинации

Российский Минздрав увеличил объёмы поставок вакцин в регионы. Дополнительные партии "Спутника V" и "Спутника Лайт" потребовались из-за существенного роста темпов вакцинации.

В Новосибирской области за последние сутки привились 23 тысячи человек. Власти региона в срочном порядке открывают дополнительные пункты. А в Санкт-Петербурге даже установили новый рекорд - за один день там сделали 36 тысяч прививок.

Также наращиваются темпы ревакцинации, в том числе в рядах армии. Повторную прививку уже сделали 90 процентов военнослужащих Балтийского флота. В Южном военном округе ревакцинацию прошли свыше 80 тысяч бойцов.

Военные также продолжают оказывать помощь медикам. Авиационный полк в Ульяновске передал очередную партию кислорода в медицинские учреждения для лечения пациентов с COVID-19. В больницах Тульской области врачам помогают более 200 специалистов Минобороны.

А вот в большинстве стран Европы темпы вакцинации остаются на низком уровне. Власти пытаются остановить распространение коронавируса с помощью новых ограничений. В Греции с понедельника непривитые граждане не смогут посещать кинотеатры, музеи, спортзалы и другие учреждения, расположенные в закрытых помещениях. О новых мерах в телеобращении к нации рассказал премьер Кириакос Мицотакис. Политика раскритиковал лидер греческой оппозиции, бывший глава правительства Алексис Ципрас. По его словам, нынешние власти доказали, что не способны справиться с пандемией.

В Венгрии, где также растёт число заболевших, обязали граждан носить маски в закрытых помещениях. А работодателям разрешили требовать предоставления сертификатов о вакцинации от сотрудников.

В Словакии с 22 ноября для непривитых на неделю вводят локдаун. Посещать им разрешат только магазины с товарами первой необходимости.

В США новые ограничения коснутся военнослужащих. Командование сухопутных войск запретило повышать в звании и продлевать контракты с теми, кто отказывается от вакцинации.

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