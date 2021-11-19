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Россиянам рассказали об уникальном лунном затмении

09:24
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Его можно будет увидеть 19 ноября

Как сообщили в "Роскосмосе", в пятницу, 19 ноября, с 9:03 до 15:04 по московскому времени произойдет частное затмение Луны - самое продолжительное с 15 века.
Как россияне наблюдали за редким солнечным затмением

"Его можно назвать "почти полным" лунным затмением, так как почти вся Луна зайдет в тень Земли, и большая часть лунного диска приобретет красноватый оттенок. Наблюдать за этим явлением смогут только жители Дальневосточных регионов нашей страны. Им будут доступны максимальная и частные фазы этого затмения", - сказано в сообщении.

Также уникальное явление можно будет наблюдать из Северной Европы, Северной и Южной Америки, Океании, Восточной Азии и Индонезии.

"Наибольшая фаза частного затмения составит 0,974 в 12:04 мск. Общая продолжительность затмения: 6 часов 01 минута", - добавили в "Роскосмосе".

Уточняется, что условия наблюдения затмения в России - неблагоприятные. В Москве увидеть его будет невозможно, так как Луна окажется под горизонтом.

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