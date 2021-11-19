В Москве в пятницу ожидаются облачность и осадки

Температура в столице составит 1-3 градуса

Ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков сообщил, что в пятницу в Москве ожидается облачная погода, местами возможны мокрый снег и дождь.

"Мы ожидаем небольшие осадки, речь идет об 1-2 миллиметрах - не более", - цитирует синоптика РИА "Новости".

Температура в столице составит 1-3 градуса, от минус 4 до плюс 4 по области.

Ветер будет юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру составит 736 миллиметров ртутного столба.

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