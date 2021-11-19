Появились подробности состояния Марины Хлебниковой после пожара

Певица находится в реанимации

Певица Марина Хлебникова после пожара находится в ожоговой реанимации. Об этом в пятницу, 19 ноября, рассказали в НИИ имени Н.В. Склифосовского.

Звезда пострадала при пожаре в Москве на четвертом этаже в двухуровневой квартире в доме на улице Ратной в Москве. Хлебникову пришлось госпитализировать.

Певицу поместили в ожоговую реанимацию с температурой 36,3 градуса, состояние крайне тяжелое.

В команде Хлебниковой заявили, что находятся в шоке после случившегося, и пообещали дать комментарии по мере возможности. Общественность попросили "желать Марине только всего самого лучшего, а не "напрыгивать" на новость как стервятники".

Также представители певицы призвали отнестись к версиям случившегося "с холодной головой" и дождаться официальной информации, сообщает РИА Новости.

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