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На Украине обвинили Россию в попытках дестабилизации через антиваксеров

09:49
  • пятница
  • 19 ноября 2021

В украинском министерстве обороны заявили о масштабной спецоперации

Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Украине через противников вакцинации и другими недовольными, заявил в пятницу, 19 ноября, начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
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По утверждению представителя украинских властей, ведется "масштабная спецоперация против Украины по дестабилизации ситуации внутри и снаружи". Буданов уверен, что задумка Москвы состоит в использовании антиваксеров и недовольных по разным причинам, включая миграционный и энергетические кризисы.

Представитель минобороны Украины также заявил в эфире телеканала "1+1", что Россия проводит масштабные военные маневры с накоплением на определенном расстоянии от государственной границы, причем это "накопление будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января".

В Киеве между тем заявили, что для посещения госадминистраций, предприятий и организаций независимо от формы собственности нужно будет предъявить сертификат о вакцинации или ПЦР-тест.

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