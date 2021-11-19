Россиянам посоветовали самую полезную рыбу

Чем меньше рыба, тем меньше в ней накапливается токсинов

Диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина рассказала о самых полезных морепродуктах в интервью РИА "Новости".

Она подчеркнула, что возглавляют этот список скумбрия и сельдь. Рыбы северных морей богаты легкоусвояемым белком, это источник антиоксидантов, витамина D, Омега-3 жирных кислот.

"Все это благотворно влияет на иммунную систему. Причем чем меньше рыба, тем меньше в ней накапливается токсинов, которые в больших количествах могут быть вредны нашему организму", - уточнила Цапкина.

Ранее она назвала идеальными продуктами для завтрака яйца и натуральное сливочное масло.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram