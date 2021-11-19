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Защита по делу "Зимней вишни" обжаловала приговор пожарным

09:53
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Адвокаты считают решение суда несправедливым

Защита признанных судом виновными в халатности при тушении ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина подала жалобы на приговор, передает ТАСС.
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Как указано в жалобе, защита считает приговор содержащим существенные нарушения УК и УПК. Кроме того, по мнению адвокатов, в нем есть несоответствия фактическим обстоятельствам.

Сами пожарные также не признают себя виновными. "Если пожар произошел, он произошел уже по чьей-то вине, мы не можем отвечать за преступления других. Мы просто выполняем свою работу", - сказал Бурсин.

Ранее Бурсина и Генина признали виновными в халатности при тушении, приведшей к гибели людей. Первый получил шесть лет колонии общего режима, второй - пять.  

Пожар в четырехэтажном здании кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Причиной стала протекающая крыша: вода залила светильник, после чего возникло короткое замыкание. Трагедия унесла жизни 60 человек, большинство из них дети.

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