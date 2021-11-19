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Сергунина рассказала о дне открытых дверей в московских библиотеках

10:15
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Акция пройдет 20 ноября

20 ноября с 10:00 до 20:00 в московских культурных учреждениях пройдет акция "Единый день открытых дверей". Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Участие в акции примут 163 библиотеки и 82 культурных центра. Москвичам предложат узнать о книжных новинках, побывать на концертах и лекциях, а также посмотреть спектакли.

День открытых дверей проводится с 2017 года. Это помогает горожанам узнать о работе центров, подобрать подходящие занятия для себя и своих детей, рассказала Сергунина. Также в день открытых дверей посетителям расскажут о работе местных секций и кружков. Будет возможность пообщаться с их руководителями и задать им интересующие вопросы, а после — записаться в понравившуюся студию и приступить к занятиям уже в текущем сезоне.

Все мероприятия пройдут бесплатно с соблюдением действующих санитарных мер. Посетить их можно по предварительной регистрации. Участникам необходимо носить маски и держать социальную дистанцию, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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