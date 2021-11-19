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Мишустин распределил дополнительные обязанности между вице-премьерами

10:18
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Это необходимо для оптимизации работы по поручениям президента и нацпроектам

Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 19 ноября, утвердил распределение дополнительных обязанностей между своими заместителями. Это потребовалось для оптимизации работы кабинета министров по выполнению поручений президента, достижению результатов национальных проектов и национальных целей развития.

В зоне ответственности первого вице-премьера Андрея Белоусова будут вопросы адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу. Михаил Мишустин в сентябре поручил разработать план конкретных действий в условиях низкоуглеродного развития. Белоусов будет осуществлять общую координацию работы.

За идеологом административной реформы вице-премьером – руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко официально закреплены полномочия по совершенствованию структуры госаппарата, государственных корпораций, госкомпаний, акционерных обществ с госучастием, автономных некоммерческих организаций, финансируемых из бюджета. К функционалу Дмитрия Григоренко также относится координация работы Аналитического центра при правительстве, который обеспечивает экспертную поддержку деятельности кабмина.

Дополнительные полномочия появились у вице-премьера Дмитрия Чернышенко. За ним закреплено кураторство АНО "Национальные приоритеты", созданной для координации коммуникационной работы по национальным проектам, а также образовательного фонда "Талант и успех", учреждённого в 2014 году для поддержки одаренных детей.

При этом Дмитрий Чернышенко по-прежнему будет руководить Координационным центром Правительства, созданным для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций, а также поддержки реализации приоритетных стратегических задач и проектов.

Кроме того, Дмитрий Чернышенко, отвечающий в правительстве за науку и образование, уполномочен обеспечивать взаимодействие с органами власти федеральной территории "Сириус", основой которой является образовательный центр "Сириус", сообщается на официальном сайте правительства России.

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