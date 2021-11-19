Россия помогла эвакуировать граждан Украины из Афганистана

В полете их сопровождали врачи с оборудованием и лекарствами

Минобороны России эвакуировало из Афганистана ещё двести человек. Рано утром самолёты военно-транспортной авиации приземлились на подмосковном аэродроме Чкаловский. Среди пассажиров - граждане пяти государств, в том числе наши соотечественники. В полёте их сопровождали врачи с необходимым оборудованием и лекарствами.

Три транспортника Ил-76 заходят на посадку в подмосковном Чкаловском. Прямо на стоянке самолетов - специальные санитарные процедуры, а в терминале - экспресс-тест на коронавирус. В полёте их сопровождали российские военные врачи. Рейс был долгим - около 12 часов, с посадками в Таджикистане и Киргизии. Но главное - все пассажиры, более двухсот человек, уже на российской земле.

Российские военные доставили в Кабул огромную партию гуманитарной помощи - 36 тонн. В обратный путь, по поручению Владимира Путина, взяли наших соотечественников и граждан других государств: Белоруссии, Украины, Армении и Афганистана.

Ситуация в Афганистане резко обострилась в начале августа после того, как США и НАТО поспешно вывели оттуда свои войска. Всего через несколько дней сторонники запрещённого в нашей стране движения "Талибан" без боя вошли в Кабул. И уже 7 сентября был оглашён состав нового правительства, которое пока не признала ни одна страна мира.

Сейчас, по словам тех, кто все это время находился в республике, открытого вооруженного противостояния нет, но обстановка все равно остается напряженной. Транспортное сообщение с Афганистаном нарушено, потому люди воспользовались первой же возможностью покинуть страну.

После всех необходимых процедур в аэропорту пассажиры продолжат свой путь. Для многих Москва - транзитная точка.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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