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Товарный поезд столкнулся с грузовиком в Амурской области

10:18
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Один человек пострадал

На двухпутном перегоне Магдагачи - Сковородино в Магдагачинском районе Амурской области грузовой поезд столкнулся с грузовиком, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
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В составе поезда находились 42 вагона. Машинист пострадал.

Также уточняется, что оказались повреждены три опоры контактной сети. На место происшествия выехали два ремонтно-восстановительных поезда.

Как сообщил собеседник агентства, в связи с аварией возможна задержка в движении трех пассажирских поездов.

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