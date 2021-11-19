Товарный поезд столкнулся с грузовиком в Амурской области

Один человек пострадал

На двухпутном перегоне Магдагачи - Сковородино в Магдагачинском районе Амурской области грузовой поезд столкнулся с грузовиком, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

В составе поезда находились 42 вагона. Машинист пострадал.

Также уточняется, что оказались повреждены три опоры контактной сети. На место происшествия выехали два ремонтно-восстановительных поезда.

Как сообщил собеседник агентства, в связи с аварией возможна задержка в движении трех пассажирских поездов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram