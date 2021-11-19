В Петербурге установили рекорд по числу вакцинированных от коронавируса

За день привились 35,9 тысячи человек

Москва занимает первое место в России по темпам снижения заболеваемости коронавирусом. Об этом сегодня заявила заммэра Анастасия Ракова. Режим нерабочих дней в начале ноября сказался благоприятно на эпидемической ситуации. Между тем, в стране за минувшие сутки выявили 37 тысяч 156 новых случаев ковида. Переломить ситуацию может только массовая вакцинация. В регионы направляют дополнительные партии препаратов.

Петербург ставит рекорды. 36 тысяч вакцинированных за минувшие сутки. Желающие выстраиваются в очередь. Теперь и процедура оформления сертификата упрощена. Его можно получить в бумажном виде.

"Мы сразу же - по факту вакцинации - распечатываем и выдаем медицинский сертификат с QR- кодом. Выйдя из поликлиники, человек уже может позволить себе всё, что хочет там, где необходимо предъявить код", - сказала Оксана Алешко, главный врач Санкт-Петербургской городской поликлиники №76.

Темпы вакцинации растут. Дополнительные партии препарата направляются в регионы. Во Владивостоке развернуты три госпиталя для лечения детей. Если раньше коронавирусная инфекция проходила у них чаще всего бессимптомно, то сейчас с ярко-выраженными признаками ОРВИ, отмечают педиатры.

"Все дети болеют со средней степенью тяжести, как правило, которые попадают в стационары. Возраст никак не влияет на это. И подросток, и маленький ребенок может болеть средней степенью тяжести, тяжелой степенью тяжести", - рассказала Наталья Горелова, врач-педиатр детского инфекционного отделения владивостокской клинической больницы №2.

Хотя в особой зоне риска по-прежнему старшее поколение. Обязательная вакцинация от коронавируса для людей старше 60 лет вводится в Хабаровском крае. А в Таганроге малобильных граждан врачи прививают на дому.

На Балтийском флоте ревакцинировались уже 90 процентов военнослужащих. Около ста тысяч военных на юге страны получили повторную прививку от коронавирусной инфекции. В Хакасии в железнодорожном соединении Центрального военного округа - более двух тысяч человек.

"Да, вообще, на самом деле для себя. Также защита близких и других людей. Это тоже многое значит. Поставил вакцину, потому что знаю, что вакцинированные люди могут переболеть намного легче", - заявил Денис Никулин, военнослужащий железнодорожного подразделения ЦВО.

А в Ульяновской области военные помогают медикам - авиационный полк доставил в больницы очередную партию кислорода — три тонны для пациентов, которые сейчас находятся на ИВЛ. И такая помощь всегда ощутима. В Тульской области из госпиталей уже выписались более сотни человек, которых вылечили военные врачи.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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