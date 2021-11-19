Кличко предупредил о скором банкротстве малых городов Украины из-за цен на газ

На помощь правительства надежды мало

Социальный взрыв или банкротство предсказал Виталий Кличко малым городам Украины из-за роста цен на газ. В региональных бюджетах нет денег на компенсацию разницы между закупочной стоимостью и тарифами для населения. На помощь правительства надежды мало. У него другие заботы - разобраться с очередным покушением на высокопоставленного чиновника.

Еще не началась зима, а Украина уже находится на грани энергокризиса. Запасы угля в стране тают с каждым днем. И, по подсчетам экспертов, закончатся примерно через месяц.

"Как можно было не посчитать, не рассчитать? Их же задача - это не по телевизору красиво говорить. Задача Минэнерго - это просчеты, расчеты и обеспечение стабильности работы и функциональности государства. И вот почему у нас оказалось перед отопительным сезоном, насколько я знаю, меньше 300 тысяч в запасе тонн угля. Когда их должно быть, насколько я знаю, больше 2,5 миллиона", - сказал медиаэксперт Владислав Гуров.

Просто власть, говорят теперь эксперты, слишком увлеклась переделом угольного рынка, который сейчас происходит в стране. Когда тут думать об интересах потребителей. А ведь с газом ситуация - не лучше.

Пока Владимир Зеленский пытается представить себя как спасителя Европы, предлагая Брюсселю снизить цены на транзит топлива в ЕС, региональные власти бьют тревогу. После отказа Киева от прямых поставок из России, тот же самый российский газ Украина покупает по реверсу - по рыночным ценам. А они по-прежнему крайне высоки. И правительство - уверяет мэр Киева Виталий Кличко - обещало помочь местным властям деньгами. Но они в бюджеты так до сих пор и не дошли. А вот морозы уже подступают.

"Мы знаем, что сейчас недостаточно запасов газа в хранилищах. И если наступят морозы, то есть риск веерных отключений. Которых не было 20 лет! И эта вероятность очень высока", - сказал Кличко.

Согреть украинцев их лидер готов разве что широкой улыбкой, которую демонстрировал всем посетителям одного из киевских пабов. Куда глава государства пришел поболеть за футбольную сборную. Правда, сидел он в плотном кольце охраны. А еще - небольшим бонусом. Каждому сделавшему прививку от коронавируса в стране теперь будут платить 1000 гривен. Но что эти деньги по сравнению с миллиардами, которые президент и его команда направляет совсем на другие цели. Как, например, создание украинского национального авиаперевозчика, что обойдется бюджету в миллиарды гривен. Не самая приоритетная задача.

"Слушайте, это же нелепо. Во всем мире кризис авиаперевозок. И в этот момент Украина, одна из беднейших страна Европы, вкладывает последнее. Для чего? Для того, чтобы просто украсть эти деньги!" – убежден Алексей Гончаренко, депутат Верховной Рады.

И ведь большинство украинцев вряд ли смогут даже воспользоваться услугами этой авиакомпании. Доходы населения стремительно падают. И, учитывая последние новости, роскошью может учиться уже не только билет на самолет в теплые страны. Но и просто тепло в доме в зимний период.

Екатерина Выскребенцева. Виталий Марченко. "ТВ Центр".

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