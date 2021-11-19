Собянин осмотрел новый городской центр детской трансфузиологии в Морозовской больнице

Мэр поздравил врачей с наступающим Днем педиатра

В Москве в ближайшее время заработает первый городской центр детской трансфузиологии. Он создан на базе Морозовской больницы - крупнейшего детского стационара столицы.

Сегодня отделение осмотрел мэр Сергей Собянин. А также поздравил врачей с наступающим Днём педиатра. Новый центр расположили в одном из корпусов клиники, построенном более века назад. Там провели капитальный ремонт. Установили современное медицинское оборудование. Также модернизируют и ещё один корпус больницы. Работы планируют завершить в следующем году. В здании разместят 9 отделений. А также впервые в столичной клинике создадут комнату отдыха для родителей.

"Сегодня здесь, в Морозовской больнице, в главном медицинском детском центре нашего города открывается новый корпус трансфузиологии - единственный в нашей стране специализированный центр для детской крови, который дает возможность увеличения донорской крови, оборот ее, подготовку, в два раза, закрывая практически все потребности нашего города и выводя эту службу на новый качественный уровень, позволяя внедрять новые технологии, заниматься научными исследованиями", - сказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что в настоящее время в Москве одновременно строится целый ряд уникальных корпусов: детский центр в больнице святого Владимира, детские корпуса в Коммунарке.

"Проводится реконструкция десятков детских поликлиник и существующих корпусов, как здесь, в Морозовской больнице. Так что я уверен, что детское здравоохранение Москвы получит новый качественный уровень", - пояснил он.

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