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Российский хоккеист стал первой звездой дня в НХЛ

10:32
  • пятница
  • 19 ноября 2021

"Миннесота" дома разгромила "Даллас" со счетом 7:2

Российский форвард "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов признан Национальной хоккейной лигой первой звездой прошедшего игрового дня, сообщила пресс-служба НХЛ.
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Минувшей ночью "Миннесота" дома разгромила "Даллас Старз" со счетом 7:2. Капризов забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в его активе в этом регулярном чемпионате пока 15 очков (четыре гола + 11 передач).

Второй звездой дня признан форвард "Калгари Флеймз" Джонни Годро, третьей - голкипер "Флориды Пантерз" Спенсер Найт.

Ранее другой российских игрок НХЛ Александр Овечкин поднялся на четвертое место в списке лучших снайперов регулярных сезонов в истории лиги. Гол в матче с "Баффало Сейбрз" стал 741-м в карьере россиянина в США.

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