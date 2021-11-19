Названы самые популярные соцсети у россиян

Instagram продолжает оставаться лидером по количеству пользователей-россиян

Instagram сохраняет первое место среди социальных сетей в России по количеству пользователей. Об этом свидетельствуют результаты исследования Brand Analytics за октябрь 2021 года.

Число активных авторов в соцсети в октябре 2021 года составило 38,1 миллиона, что несколько ниже показателя 2020 года – 42,8 миллиона авторов. Объем опубликованного за месяц контента в Instagram при этом снизился практически в два раза – с 265 миллионов сообщений в октябре 2020 до 135 миллионов в октябре 2021 года.

На втором месте "ВКонтакте" с 23,8 миллиона авторов в месяц. В соцсети "ВКонтакте" активность авторов за год практически не снизилась и существенно выше показателя в Instagram – 17,2 сообщения за месяц на одного автора.

Третье место занимает YouTube с 8,5 миллиона пользователей, "Одноклассники" - 5,1 миллиона, TikTok — 4 миллиона, Facebook — 2,9, и Twitter — 0,6 миллиона авторов в месяц, сообщает РИА Новости.

Ранее опрос показал, что 21% россиян узнают новости из социальных сетей и интернет-блогов.

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