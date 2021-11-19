ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы самые популярные соцсети у россиян

10:51
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Instagram продолжает оставаться лидером по количеству пользователей-россиян

Instagram сохраняет первое место среди социальных сетей в России по количеству пользователей. Об этом свидетельствуют результаты исследования Brand Analytics за октябрь 2021 года.

Цифровой детокс: как мир пережил 6 часов без соцсетей
Глава YouTube пообещала сделать все возможное для продолжения работы в России

Число активных авторов в соцсети в октябре 2021 года составило 38,1 миллиона, что несколько ниже показателя 2020 года – 42,8 миллиона авторов. Объем опубликованного за месяц контента в Instagram при этом снизился практически в два раза – с 265 миллионов сообщений в октябре 2020 до 135 миллионов в октябре 2021 года.

На втором месте "ВКонтакте" с 23,8 миллиона авторов в месяц. В соцсети "ВКонтакте" активность авторов за год практически не снизилась и существенно выше показателя в Instagram – 17,2 сообщения за месяц на одного автора.

Третье место занимает YouTube с 8,5 миллиона пользователей, "Одноклассники" - 5,1 миллиона, TikTok — 4 миллиона, Facebook — 2,9, и Twitter — 0,6 миллиона авторов в месяц, сообщает РИА Новости.

Ранее опрос показал, что 21% россиян узнают новости из социальных сетей и интернет-блогов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Девушка с телефоном
Девушка с телефоном
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.