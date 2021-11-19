Россельхознадзор предложил маркировать консервы

Чтобы не вводить в заблуждение потребителей

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что ведомство выступает за введение маркировки консервов в России.

"Россельхознадзор выявляет большой процент фальсификации, например, вместо указанной на маркировке сайры, в состав вводится более дешевая сельдь иваси. Икру иностранного производства часто выдают за продукцию российских заводов. Так, сегодня законодательно не урегулирована обязанность производителя указывать происхождение используемого сырья", - приводит слова Данкверта ТАСС.

Он уточнил, что распространена следующая ситуация: сырье предприниматели закупают в Китае, а фасуют в России, после чего продают как продукцию собственного изготовления, что вводит потребителя в заблуждение.

"Маркировка может стать эффективным инструментом в борьбе с подобного рода деятельностью", - добавил руководитель Россельхознадзора.

Центр развития перспективных технологий поддержал инициативу ведомства.

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