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В КПРФ назвали оптимальное наказание для Рашкина за убийство лося

11:18
  • пятница
  • 19 ноября 2021

В партии считают, что достаточно административного наказания

Депутату Госдумы Валерию Рашкину будет достаточно административного наказания за незаконную охоту. Такое мнение в пятницу, 19 ноября, высказал секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

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По мнению Обухова, ключевым моментом в истории с его однопартийцем является отсутствие умысла: участники группы, пригласившие Рашкина на охоту, по его словам, заверили в наличии охотничьей лицензии.

Обухов также указал, что Рашкин изъявил готовность компенсировать ущерб в 80 тысяч рублей Лысогорскому району, который он "невольно допустил": приобрести на лосеферме лосей и передать их району. Это еще раз подчеркивает его добрые намерения, считает представитель КПРФ.

Сергей Обухов напомнил, что фигурантами дел о незаконной охоте прежде становились другие депутаты, однако дела расследованы не были, а ущерб от незаконной охоты признавали незначительным, сообщает РИА Новости.

29 октября Валерия Рашкина задержали с тушей убитого лося в машине. Парламентарий сначала заявил, что нашел тушу и решил забрать ее домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. 18 ноября Рашкин опубликовал видео, в котором признался, что убил лося и начал разделывать его тушу прямо на месте.

Заместитель руководителя думской фракции коммунистов Николай Коломейцев заявил, что в лишении депутата Госдумы Валерия Рашкина неприкосновенности нет необходимости.

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