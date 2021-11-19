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Саакашвили попросил США защитить его

11:15
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Экс-президент передает записки через адвокатов

Задержанный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили попросил о помощи Соединенные Штаты, передает агентство Bloomberg.
Саакашвили попал в реанимацию после обморока

"Если США не придут меня защитить, это будет ужасным сигналом для всех прозападных лидеров и народов", - написал бывший глава государства в записке.

По информации агентства, Саакашвили передал послание через адвокатов. Он рассказал также, что в тюрьме его били, тащили по асфальту под "насмешки". При этом власти отказались перевести политика в гражданскую больницу или дать возможность присутствовать на суде.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, экс-глава государства объявил голодовку, после чего был переведен в тюремную больницу. Прежде его заочно осудили по делам об убийстве и избиении. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о погроме телекомпании "Имеди", разгоне оппозиционного митинга, растрате средств из бюджета.

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