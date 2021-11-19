Ракова рассказала о третьем этапе исследований подростковой вакцины от COVID-19

Препарат получили уже 400 подростков

В рамках третьей фазы клинического исследования вакцины для подростков "Спутник М" 700 человек прошли медосмотр, 400 из них сделали первую прививку. Об этом в пятницу, 19 ноября, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.

Заммэра указала на рост количества детей, заражающихся коронавирусом — в октябре, когда фиксировались пиковые значения, каждый день их были тысячи. Если раньше COVID-19 у детей, как правило, протекал либо в бессимптомной форме либо с легкими проявлениями ОРВИ, сейчас все чаще фиксируется средняя или тяжелая форма.

Прежде госпитализация ребенка с коронавирусом была крайне редкой ситуацией, сейчас же в день в столице госпитализируют с COVID-19 от 25 до 30 детей. В больницах находятся 150 детей с коронавирусной инфекцией, из них четыре — на ИВЛ.

Ракова объяснила это более высокой агрессивностью нового штамма коронавирусной инфекции и подчеркнула необходимость более серьезной терапии. Медики стали применять препараты, которые блокируют развитие цитокинового шторма. Отработан новый алгоритм, по которому дети из группы риска на ранних стадиях начали использовать моноклональные антитела для предотвращения тяжелого течения заболевания, цитирует заместителя мэра АГН "Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram