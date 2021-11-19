Московские врачи вылечили еще 6562 пациентов от коронавируса

В столице выявлен 3371 новый случай
Как сообщил в пятницу оперштаб, в Москве от коронавируса поправились еще 6562 человека. Общее число выздоровевших на сегодня составляет 1 716 433.
"В Москве выявлен 3371 новый случай заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 924 человека, скончались 95 пациентов. На ИВЛ находятся 686 человек", - говорится в сообщении.
Власти вновь напомнили, что единственный способ защититься от болезни - сделать прививку. Эта возможность доступна в поликлиниках и точках работы выездных бригад в популярных общественных местах.
Подробная информация о вакцинации представлена здесь.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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