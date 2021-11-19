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Россиян предупредили о риске подорожания безалкогольных напитков

12:06
  • пятница
  • 19 ноября 2021

К этому могут привести проблемы с поставками лимонной кислоты из Китая

Проблемы с поставками лимонной кислоты могут привести к сокращению производства напитков в России и росту цен. Об этом в пятницу, 19 ноября, рассказал президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков.
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Новиков подтвердил, что производители безалкогольных напитков испытывают трудности с поставками лимонной кислоты из Китая. Данный ингредиент является важной составляющей в производстве безалкогольных напитков, поэтому длительный разрыв логистической цепочки и рост цен на сырье могут негативно повлиять на весь цикл производства.

Если ситуация сохранится и дальше, российскому рынку грозит сокращение производства и, соответственно, рост цен на этот вид продукции, сообщает РИА Новости.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее заявила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений. Она уточнила, что если упустить инфляцию сейчас, то пострадают наименее защищенные группы населения.

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