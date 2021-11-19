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Париж настаивает на важности диалога с Москвой

12:15
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Речь идет об иранской ядерной сделке, Афганистане и Карабахе

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал в интервью газете Le Monde о важности диалога с Москвой.
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"Диалог необходим, особенно во время кризисов", - подчеркнул глава французского МИД.

Он добавил, что Франция и Россия могут работать в координации - в том числе с целью возобновления переговоров по ядерной сделке с Ираном. "По Афганистану мы согласны с необходимостью избежать нового всплеска терроризма", - уточнил Ле Дриан.

Кроме того, по его словам, в кооперации с Россией возможно заложить основы прочного мира между Арменией и Азербайджаном.

Министр заметил при этом, что Франция обеспокоена сохранением значительных российских сил на границе с Украиной.

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