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Минобрнауки опровергло полный перевод вузов на дистант

12:27
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Как только позволит обстановка, вузы вернутся к очному обучению

Российские высшие учебные заведения не будут полностью переводить на дистанционное обучение. Об этом в пятницу, 19 ноября, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
Министр Фальков ответил на вопросы студентов

В ходе встречи с преподавателями российских вузов глава Минобрнауки подчеркнул, что "полный переход на дистант нам точно не грозит", как только позволит эпидемиологическая обстановка, вузы вернутся к очному обучению.

Сроки возвращения к штатному режиму обучения Фальков не уточнил, сообщает ТАСС.

Ранее Валерий Фальков рассказал, что введение нерабочих дней позволило снизить число случаев COVID-19 среди студентов и преподавателей вузов. Количество новых случаев в этих категориях населения сократилось на 33%.

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