ЦБ ожидает рекорда выдачи ипотеки в 2021 году

Тренды на повышение ипотечных ставок сдерживаются

Директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов сообщил в ходе конференции "Тренды 2021 и их влияние на развитие девелопмента", что регулятор прогнозирует рекорд выдачи ипотечных кредитов в этом году.

"Очень сильно растет рыночная ипотека, то есть в целом по этому году уже за девять месяцев рост в районе 21%, по объемам можно уже говорить о том, что рекорд будет в этом году по выдачам", - сказал он (цитата по ТАСС).

Данилов уточнил, что прогноз на конец года - 25-27%.

По его словам, тренды на повышение ипотечных ставок сдерживаются маркетинговыми программами застройщиков и семейной льготной программой. Предположения о действующем "суперспаде" Данилов отверг.

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