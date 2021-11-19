Российские ракетоносцы провели полет над тремя морями

Полет продолжался около десяти часов

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Берингова, Чукотского и Охотского морей. Об этом в пятницу, 19 ноября, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточнили в ведомстве, полет носил плановый характер. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. Полет продолжался около десяти часов.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, сообщает РИА Новости.

13 ноября Воздушно-космические силы России и Черноморский флот были подняты по тревоге из-за полетов натовских разведчиков над акваторией. Как сообщили в Минобороны, наша авиация обнаружила и сопроводила четыре самолета альянса. В ведомстве отметили, что продолжают отслеживать военную активность со стороны США.

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