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Путин внес в Думу поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума

12:56
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Глава государства призвал проработать этот вопрос

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки о повышении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Об этом в пятницу, 19 ноября, рассказал глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Путин поручил повысить прожиточный минимум и МРОТ

Как уточнил парламентарий, глава государства обратился к депутатам и правительству с поручением проработать этот вопрос и принять соответствующее решение в рамках второго чтения закона о бюджете.

Внесенные российским лидером поправки предполагают повышение МРОТ и прожиточного минимума на 8,6%, сообщает ТАСС.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что повышенная индексация прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, которые объявил президент Владимир Путин, затронет порядка 16 миллионов граждан.

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