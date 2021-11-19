Путин внес в Думу поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума

Глава государства призвал проработать этот вопрос

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки о повышении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Об этом в пятницу, 19 ноября, рассказал глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Как уточнил парламентарий, глава государства обратился к депутатам и правительству с поручением проработать этот вопрос и принять соответствующее решение в рамках второго чтения закона о бюджете.

Внесенные российским лидером поправки предполагают повышение МРОТ и прожиточного минимума на 8,6%, сообщает ТАСС.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что повышенная индексация прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, которые объявил президент Владимир Путин, затронет порядка 16 миллионов граждан.

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