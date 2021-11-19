ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Австрии введут всеобщую обязательную вакцинацию

13:19
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Новый порядок начнет действовать 1 февраля 2022 года

В Австрии с 1 февраля 2022 года вводится обязательная вакцинация граждан от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 19 ноября, рассказал канцлер государства Александер Шелленберг.
Европа усиливает меры безопасности из-за роста заболеваемости COVID-19

Глава австрийского правительства подчеркнул, что это очень тяжелое решение, однако оно продиктовано ухудшающейся эпидемиологической обстановкой.

Наряду с введением всеобщей вакцинации в Австрии решено отправить население на локдаун с понедельника, 22 ноября. Это уже четвертый национальный локдаун в стране. Он продлится максимум 20 дней. Через десять дней после его начала власти проанализируют ситуацию, в любом случае локдаун завершится не позднее 13 декабря.

Шелленберг отметил, что такие ограничительные меры для непривитых граждан повышают готовность людей пройти вакцинацию, однако этого недостаточно, сообщает ТАСС.

Ранее в думском комитете по охране здоровья рассказали, что Госдума может рассмотреть законопроект о внесении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок во втором и третьем чтениях до конца 2021 года. Если законопроект будет принят, для некоторых категорий профессий вакцинация от COVID-19 станет обязательной.

При этом решения относительно всеобщей обязательной вакцинации в России не принимались, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.