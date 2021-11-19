Власти Австрии введут всеобщую обязательную вакцинацию

Новый порядок начнет действовать 1 февраля 2022 года

В Австрии с 1 февраля 2022 года вводится обязательная вакцинация граждан от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 19 ноября, рассказал канцлер государства Александер Шелленберг.

Глава австрийского правительства подчеркнул, что это очень тяжелое решение, однако оно продиктовано ухудшающейся эпидемиологической обстановкой.

Наряду с введением всеобщей вакцинации в Австрии решено отправить население на локдаун с понедельника, 22 ноября. Это уже четвертый национальный локдаун в стране. Он продлится максимум 20 дней. Через десять дней после его начала власти проанализируют ситуацию, в любом случае локдаун завершится не позднее 13 декабря.

Шелленберг отметил, что такие ограничительные меры для непривитых граждан повышают готовность людей пройти вакцинацию, однако этого недостаточно, сообщает ТАСС.

Ранее в думском комитете по охране здоровья рассказали, что Госдума может рассмотреть законопроект о внесении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок во втором и третьем чтениях до конца 2021 года. Если законопроект будет принят, для некоторых категорий профессий вакцинация от COVID-19 станет обязательной.

При этом решения относительно всеобщей обязательной вакцинации в России не принимались, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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