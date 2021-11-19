В Кремле ответили на планы конгрессменов США не признавать Путина

Москва считает подобные предложения неприемлемыми

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу конгрессменов США не признавать Владимира Путина президентом после мая 2024 года. По его словам, это вмешательство в дела суверенного государства.

"Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может, и каждый раз мы ошибаемся - приходит, к сожалению", - заметил кремлевский спикер (цитата по "Интерфаксу").

В Кремле считают подобные вещи неприемлемыми.

"Мы убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом России", - добавил Песков, уточнив: в ответных заявлениях нет необходимости, настолько неудачна эта инициатива.

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