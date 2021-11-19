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В Петербурге завели дело на полицейских после грубого задержания школьницы

14:52
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Девочка получила ушибы и вывихи

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту превышения полицейскими должностных полномочий в отношении 14-летней школьницы. Видео, на котором сразу несколько сотрудников МВД силой сажают подростка в автомобиль, появилось в интернете.

Девочка переходила дорогу в неположенном месте, нарушив правила дорожного движения. Как отмечают в МВД, ребенок отказался по требованию полицейских предъявить документы и сесть в машину. По словам родителей школьницы, стражи порядка применили силу, она получила ушибы и вывихи. Расследование дела находится на контроле Следственного комитета и прокуратуры Санкт-Петербурга.

"Прокуратура признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по факту превышения должностных полномочий в отношении школьницы. Расследование поставлено на контроль в надзорном ведомстве. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу", - сказала Екатерина Дмитриева, старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по связям со СМИ.

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