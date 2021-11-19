"Глубокая депрессия": коллеги рассказали о состоянии Хлебниковой до пожара

Стали известны детали происшествия

Состояние певицы Марины Хлебниковой врачи оценивают как крайне тяжелое. Артистку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Накануне вечером в её квартире произошел пожар. Что могло загореться?

На пожар в этом доме указывают следы гари на балконе верхнего этажа. Очевидно, дым вырывался из квартиры наружу и закоптил стены, в том числе с внешней стороны.

Пожар в доме №14 на Ратной улице произошел вечером в четверг. Несмотря на шум и гул техники, многие жители дома уже спали, не заметили возгорания и даже не поняли, что произошло.

Из дома были спасены пять человек, среди которых сама певица, ее мать и дочь. Двое спасённых, включая Хлебникову, пострадали. Сообщается, что спасатели обнаружили артистку уже без сознания. У певицы диагностированы ожоги и отравление продуктами горения. Она находится в реанимации ожогового центра НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского на ИВЛ, состояние оценивается как тяжелое. По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета. Ранее называлась версия - неисправная электропроводка.

Четырехэтажный дом певицы выделяется на общем фоне серых многоэтажек Северного Бутово. Окна ее двухуровневой квартиры выходили на парк и набережную реки Битца. Она не стеснялась показывать убранство апартаментов. Много фотографировалась дома и даже водила виртуальные экскурсии.

Заслуженная артистка России Марина Хлебникова получила известность в конце девяностых. Через несколько лет популярность сошла на нет. Сейчас у певицы лишь редкие концерты. Говорили, что невостребованность и проблемы в личной жизни привели Хлебникову к спиртному. И сегодня сообщалось, что в крови женщины после госпитализации обнаружили алкоголь. Однако соседи говорят, что не видели артистку в нетрезвом виде.

Коллеги Хлебниковой говорят, что в последнее время певица была в плохом психологическом состоянии: "Она была в глубокой депрессии. Началась пандемия, QR-коды и локдаун, и концертов нет, работы нет, денег нет".

Окружение певицы просит не спекулировать на случившемся. Сейчас в квартире никого нет. Все работы на месте пожара завершены.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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