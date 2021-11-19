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В Москве появилась мемориальная доска Олегу Далю

15:08
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Торжественное открытие состоялось около дома на Смоленском бульваре

В Москве появилась мемориальная доска Олегу Далю. У него не было официальных званий, но зрители любили его и считали народным артистом.

Торжественное открытие состоялось около дома на Смоленском бульваре, где Олег Даль прожил последние 4 года. Вспомнить актера собрались те, кто с ним работал, а также его  поклонники.

Тонкий, ироничный, непредсказуемый, при этом умный и неизменно трагичный, Олег Даль каждый образ делал неповторимым и запоминающимся.

Попытки открыть мемориал много раз предпринимала вдова Даля, но ей отказывали чиновники, ссылаясь на то, что у артиста не было званий. Деньги на памятную табличку удалось собрать в короткие сроки на добровольной основе. В этом году Олегу Далю исполнилось бы 80 лет.

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