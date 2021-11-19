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В московском зоопарке появились два котенка манула

15:22
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Алису и Брунгильду привезли из Бурятии

Два котёнка манула появились в московском зоопарке. Их привезли из Бурятии и пока разместили в Центре воспроизводства под Волоколамском.

Алиса и Брунгильда уже окрепли и вполне освоились на новой территории. От незнакомых людей пока прячутся. Оставшись одни, они прыгают по полкам и исследуют домики.

Животных нашли в Бурятии - истощённых и ослабленных. Они потеряли мать и не смогли бы самостоятельно выжить в природе.

Манулы - символ "Московского зоопарка", так что к этим котятам там особое отношение.

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Манул
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