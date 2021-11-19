В московском зоопарке появились два котенка манула

Алису и Брунгильду привезли из Бурятии
Два котёнка манула появились в московском зоопарке. Их привезли из Бурятии и пока разместили в Центре воспроизводства под Волоколамском.
Алиса и Брунгильда уже окрепли и вполне освоились на новой территории. От незнакомых людей пока прячутся. Оставшись одни, они прыгают по полкам и исследуют домики.
Животных нашли в Бурятии - истощённых и ослабленных. Они потеряли мать и не смогли бы самостоятельно выжить в природе.
Манулы - символ "Московского зоопарка", так что к этим котятам там особое отношение.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram