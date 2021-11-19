Песков: НАТО стремительно вооружает Украину

Альянс явно намерен двигаться дальше на восток

В ходе брифинга с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия НАТО на Украине указывают на возможность повторения сценария с расширением альянса на восток.

Как напомнил кремлевский спикер (и днем ранее об этом же говорил Владимир Путин), прежде альянс обещал России, что не будет идти дальше на восток, но в итоге обманул.

"Сейчас очень похожий сценарий наблюдается. Мы видим дрейф военной инфраструктуры на восток, видим стремительный процесс вооружения Украины со стороны натовских государств, провокационные действия НАТО", - сказал пресс-секретарь (цитата по ТАСС).

Москва считает подобные действия неприемлемыми.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram