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Песков: НАТО стремительно вооружает Украину

13:26
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Альянс явно намерен двигаться дальше на восток

В ходе брифинга с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия НАТО на Украине указывают на возможность повторения сценария с расширением альянса на восток.
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Как напомнил кремлевский спикер (и днем ранее об этом же говорил Владимир Путин), прежде альянс обещал России, что не будет идти дальше на восток, но в итоге обманул.

"Сейчас очень похожий сценарий наблюдается. Мы видим дрейф военной инфраструктуры на восток, видим стремительный процесс вооружения Украины со стороны натовских государств, провокационные действия НАТО", - сказал пресс-секретарь (цитата по ТАСС). 

Москва считает подобные действия неприемлемыми.

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