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Инфекционист назвал условие безопасной ревакцинации двухфазными препаратами

13:49
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Ревакцинацию двухфазными препаратами следует проводить раз в шесть месяцев

Ревакцинация от коронавируса двухкомпонентными вакцинами будет безопасной при соблюдении определенных условий. Об этом в пятницу, 19 ноября, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.

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Специалист подчеркнул, что на момент вакцинации должны отсутствовать медицинские противопоказания. Кроме того, следует соблюсти сроки: прививку следует делать не ранее чем через один-два месяца после введения предыдущей вакцины.

Ревакцинацию двухфазными препаратами также следует проводить раз в шесть месяцев, в таком случае никаких подводных камней не должно быть, цитирует Вознесенского РИА Новости.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что половина жителей Москвы из числа ранее сделавших прививки от коронавирусной инфекции уже прошли ревакцинацию.

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