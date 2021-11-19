Генсек НАТО заявил о вере в диалог с Россией

По словам Столтенберга, в блоке продолжат работать над диалогом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 19 ноября, заявил, что продолжает верить в диалог с Россией для снижения напряженности.

По словам представителя альянса, даже при неверии в улучшение отношений с Россией в краткосрочной перспективе необходимо "управлять нашими сложными взаимоотношениями, для снижения рисков, транспаренности, диалога по контролю над вооружениями".

При этом Столтенберг заявил, что сожалеет, что "Россия не продемонстрировала стремления к вступлению в диалог с нами". В качестве примеров отсутствия такого стремления глава НАТО назвал решение Москвы закрыть два офиса альянса и приостановить работу своей миссии в Брюсселе.

Генсек Североатлантического альянса объявил, что именно поэтому не работает основополагающий акт Россия-НАТО, однако в блоке продолжат работать над диалогом, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что учения НАТО в Черном море и полеты бомбардировщиков альянса в 20 километрах от российской границы выходят за грань. Еще более обостряют ситуацию поставки западными странами летального оружия Киеву.

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