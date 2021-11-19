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В бюджет ПФР будут перечислять конфискованные деньги коррупционеров

13:52
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Президент России подписал закон

На официальном портале правовой информации опубликовали подписанный президентом России Владимиром Путиным закон, согласно которому в бюджет Пенсионного фонда будут зачисляться конфискованные у коррупционеров денежные средства.
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"Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации формируется за счет <...> конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений", - сказано в документе.

По нынешнему законодательству, бюджет ПФР формируется за счет средств федерального бюджета, страховых взносов, финансовых санкций, доходов от размещения временно свободных средств обязательного пенсионного страхования, добровольных взносов физических лиц и организаций.

Ранее в ПФР напомнили. что россияне могут получить единовременную выплату из средств пенсионных накоплений. Такое право имеют граждане 60-ти и 55-ти лет, которые решили выйти на пенсию по достижении установленного возраста.

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