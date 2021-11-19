Путин изменил порядок привлечения сотрудников с детьми к сверхурочной работе

Делать это можно только с письменного согласия

Президент России Владимир Путин подписал поправки в трудовое законодательство, обязывающие работодателей привлекать определенные категории сотрудников к сверхурочной или ночной работе, а также направлять в командировку только с их согласия.

Дополнительные трудовые гарантии устанавливаются для ряда категорий сотрудников при работе ночью, выполнении сверхурочной работы, а также при их направлении в командировку. Речь идет о родителях-одиночках с детьми до 14 лет; родителях, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, младшему из которых не исполнилось 14 лет; семьях, где второй родитель ребенка до 14 лет работает вахтовым методом; опекунах детей до 14 лет.

Привлекать их к вышеуказанным формам работы теперь будет возможно только с письменного согласия.

Также устанавливаются дополнительные гарантии для инвалидов - направление их в командировки возможно только с их согласия и при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что 57% россиян работают сверхурочно. Еще 43% опрошенных заявили, что не задерживаются на рабочем месте. 42% респондентов сообщили, что работают сверхурочно более десяти часов в неделю. 17% опрошенных перерабатывают до четырех часов в неделю. По 14% рассказали, что работают сверхурочно до шести и до восьми часов в неделю.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram